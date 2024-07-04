GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası! İşte sunulan teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Rusya ekipleriyle adı anılan milli yıldıza son olarak İspanyol ekibi teklifini iletti. İşte o teklif ve Cimbom'un kararı... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2024- 10:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024- 10:34