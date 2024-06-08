Macaristan ve Avusturya mağlubiyetlerinin moral bozduğunu ancak bunlardan dersler çıkardıklarını aktaran Kerem, İtalya beraberliği hakkında ise şöyle konuştu: "Ozan'ın sakatlığı hepimizi çok üzdü. Ondan önce Çağlar ve Enes sakatlık geçirdi. Çok üzücü şeyler. Futbolun içinde böyle şeyler var, bunlara alışık insanlarız ama böyle bir turnuvadan önce sakatlanınca hem onlar için hem bizler için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Moral, motivasyon olarak daha çok düşüşe geçebiliyoruz. Onlara tekrar çok geçmiş olsun diyorum. İtalya karşılaşması, hazırlık maçı gibi değildi, iki takım da çok iyi savunma yaptı, ben süre alamadım ama takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Çünkü iyi organizasyonlara sahip bir takıma karşı iyi savunma yaptık. Avrupa Şampiyonası'nda savunmayı iyi yapabilmek bizim için önemli olacak. Hücum anlamında çok üretken olmayabiliriz ama biz de hücum fırsatları vermedik. Takım olarak iyi bir maç geçirdik, hocamız da bunu söyledi. Sırada Polonya maçımız var, çok güçlü bir takım, kaliteli oyuncuları var. İtalya maçı gibi çok çetin geçecektir. Bizim için bir hazırlık maçı değil çünkü son provamız. Zor geçecek ama sonunda güzel bir maç olacağına inanıyorum."