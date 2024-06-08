TRANSFER HABERİ | Galatasaray dünya yıldızını kadrosuna katıyor! Sacha Boey'in yeri doluyor
Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninde yaptığı açıklamada acilen bir sağ bek transferi yapmaları gerektiğini söylemişti. Bu doğrultuda harekete geçem sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız futbolcuyu bedelsiz bir şekilde kadroya katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.06.2024- 10:05 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024- 10:32