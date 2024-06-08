"Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

SAĞ BEK, ORTA SAHA, HÜCUM HATTI... "Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemizde olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olacak bilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."