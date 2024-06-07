Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza atıyor. İmza töreninde konuşan tecrübeli teknik direktör Okan Buruk'tan takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi ile ilgili de açıklama geldi. Icardi takımdan ayrılacak mı? Okan Buruk yanıtladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesini uzatıyor.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"ERDEN TİMUR SONRASI AYRILACAĞI SÖYLENEN FUTBOLCULAR VAR. BU HABERLER DOĞRU MU?"

Okan Buruk: "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı.