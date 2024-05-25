TRANSFER HABERİ: Dünya yıldızı bedavaya Galatasaray'a geliyor! Telefon trafiği sıklaştı
Lider Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmayı planlayan Cimbom, çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü o yıldızı bedavaya transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 25.05.2024- 12:10