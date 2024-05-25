Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Dünya yıldızı bedavaya Galatasaray'a geliyor! Telefon trafiği sıklaştı

TRANSFER HABERİ: Dünya yıldızı bedavaya Galatasaray'a geliyor! Telefon trafiği sıklaştı Lider Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmayı planlayan Cimbom, çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü o yıldızı bedavaya transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 12:10









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Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk için son adımı pazar akşamına bırakan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Aslan'a 1 puan yetmesine rağmen hedef galibiyetle İstanbul'a dönebilmek. Yönetim de teknik heyette gündemden en az etkilenmeleri için oyuncuları motive edebilmek adına her şeyi deniyor.