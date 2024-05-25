Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti

Süper Lig'in son haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Zorlu deplasmanda şampiyonluk arayacak olan sarı-kırmızılı ekip diğer yandan yeni sezonun transfer harekatına devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, dünyaca ünlü futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 09:58