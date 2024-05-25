Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Yıldız isim İstanbul'a geldi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Yıldız isim İstanbul'a geldi Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi yaşanırken transferde de yarış sürüyor. Yaz transfer dönemini hareketli geçirecek olan ezeli rakipler, aynı isimleri listeye almış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin yıldız ismi için harekete geçti. Cimbom, Fenerbahçe'nin istediği tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 11:30









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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray, sezonu Konyaspor deplasmanıyla bitirecek. Sarı-kırmızılılara mutlu sona ulaşmak için beraberlik yetecek.

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tüm odağını Konyaspor maçına çevirdi.