TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Yıldız isim İstanbul'a geldi
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi yaşanırken transferde de yarış sürüyor. Yaz transfer dönemini hareketli geçirecek olan ezeli rakipler, aynı isimleri listeye almış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin yıldız ismi için harekete geçti. Cimbom, Fenerbahçe'nin istediği tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.05.2024- 11:30