Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. Dev derbide gülen taraf 1-0'lık skorla sarı lacivertliler oldu. Böylelikle şampiyonluk yarışı son haftaya kalmış oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2024- 09:40