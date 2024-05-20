Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dış basında gündem oldu! İşte o manşetler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan alan sarı lacivertliler, umutlarını son haftaya taşıdı. Avrupa basını ise Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Avrupa'nın önemli yayın kuruluşları çekişmeli derbiyi manşetlerine taşıdı. İşte atılan o manşetler... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.05.2024- 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024- 11:25