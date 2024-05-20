"Sezonun ikinci yarısında olağanüstü bir performans sergileyen (17 galibiyet ve 1 beraberlik) Cimbom şu anda Süper Lig sıralamasının zirvesinde yer alıyor ve bugün berabere kalmaları ya da kazanmaları halinde kupayı müzelerine götürebilirlerdi. Kesinlikle kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, çok düşmanca bir atmosfere rağmen daha girişken bir takımdı. Alexander Djiku yaptığı ikinci faulün ardından ikinci sarı karttan oyundan atıldı (22.). Ancak bu ihraç Fener'i yıldırmadı."