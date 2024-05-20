Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Yürüyerek oynadılar"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, ezeli rakibini 1-0 yenerek şampiyonluk hesaplarını son haftaya bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de çok konuşulan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini köşesinde değerlendirdi. İşte Üründül'ün o yazısı... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.05.2024- 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024- 09:10