Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı sonrası dev neşter! Galatasaray'da 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Böylelikle iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Sarı kırmızılılar sahasında oynadığı maçta ezeli rakibini yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşmayı planlasa da işler istenen şekilde gitmedi. Derbi sonrası büyük bir şok yaşayan Cimbom'da, yeni sezon için flaş kararlar alınacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aslan'da, birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Teknik Direktör Okan Buruk ise yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 8 isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2024- 10:26