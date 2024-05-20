Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin yankıları devam ediyor. Galatasaray zaferinin ardından Rams Park'a gelen ve sahaya giren Ali Koç, sarı-kırmızılı yöneticilerle gerginlik yaşamış sonrasında ise Dursun Özbek'ten kendisine tepki gelmişti.

Milliyet'in haberine göre derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak ise Dursun Özbek şu açıklamaları yaptı: Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı.