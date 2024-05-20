Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert yanıt! "Bu yaptığı eşkıyalıktır"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından yaşanan olaylar, futbol dünyasına damga vurdu. Kulüp başkanları ise karşılıklı açıklamalar yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'a yanıt verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin yankıları devam ediyor. Galatasaray zaferinin ardından Rams Park'a gelen ve sahaya giren Ali Koç, sarı-kırmızılı yöneticilerle gerginlik yaşamış sonrasında ise Dursun Özbek'ten kendisine tepki gelmişti.
Milliyet'in haberine göre derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak ise Dursun Özbek şu açıklamaları yaptı: Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı.
Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor. Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir.
'CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN ADIM ATAMAZDI'
Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı.
Dursun Özbek ayrıca 25 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi hafta boyunca yapacağı bütün programları iptal etti. Dursun Özbek bu kararını şu sözlerle aktardı:
Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir.
Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok.
ALİ KOÇ'TAN DURSUN ÖZBEK'E CEVAP Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert yanıt verdi. Ali Koç, "Bana meydan mı okuyor, düelloya mı çağırıyor. 2 senedir düelloya, tartışmaya çağırıyoruz. Düello da değil.
Tartışalım. İnsanlar, iki başkanın gerçek kimliğini, mertliğini, dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Uykusu kaçmasın. Öyle diyorsa, istediği TV kanalına, GSTV dahil çıkmaya hazırım.
Bu ne ucuz kabadayılık. İki senedir bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın. Kinayeli konuşmayın. Bu kulüp bir maç kazandığında, sadece Fenerbahçe değil, son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz neysek oyuz. Bir gün öyle bir gün böyle adamlar değiliz.
Biz bir çizgide yürüyoruz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkanın cesaretlenmesine çok sevindim. Bu galibiyet kadar olmasa da çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu.
En kısa zamanda bu çağrısının arkasında dursun Sayın Dursun Özbek. İstediği mecrada, önümüzdeki 5 gece, 5 gece diyorum çünkü lig bitiyor, biz hazırız. Biz heyecanlıyız" dedi.
ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A: YÜREĞİN YETİYORSA GEL
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya girmesinin ardından sert tepki gösterdi.
Dursun Özbek, "Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım." dedi.
GERGİNLİK YAŞANDI Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sahadan ayrılırken "Haydi işimiz bitti, gidebiliriz" şeklinde konuştu.
ALİ KOÇ, RAMS PARK'A GELDİ Fenerbahçe'nin derbiden 1-0'lık galibiyetle ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç,Rams Park'a geldi. Başkan Ali Koç, oyuncularla beraber sahaya çıkarak galibiyeti kutladı.