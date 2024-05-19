Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı | Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman? GS FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Tamemen dolu tribünler önünde oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray, maçta 1 puan dahi alması halinde Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacak. Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesi her iki takımın da 11'ler belli oldu.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü 19:00'daoynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SON 24 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki karşılaşmalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 17 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

EVİNDE YENİLMİYOR

Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçtan sonra sahasında kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. Galatasaray derbiyi kazanması durumunda sezonu evinde puan kaybetmeden tamamlayacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 maçta kalesinde 24 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapadı.

MAURO ICARDI'DEN SON 8 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ligde son haftalarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli bir katkıya verdi. Icardi bu süreçte ligde son 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırdı. Bu sezon ligde 32 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Arjantinli golcünün 8 de asisti bulunuyor. Mauro Icardi ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 müsabakada ise 3 gol kaydetti.

LİGDEKİ SON 3 DERBİDE GOL YEMEDİ

Fenerbahçe ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine kaybetmeyen Galatasaray bu maçlarda savunma performansıyla da öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 3 derbide gol yemedi. Aslan bu derbilerin ikisini 3-0 kazanırken, 1 mücadele de 0-0 sona erdi.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da kadroda olmayacak. Serdar Aziz ve Cengiz Ünder de maçta oynamayacak.

25 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 25 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1'er kez mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 18 maça çıktı. Lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atan Kanarya, 15 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda elde ettiği dış sahada en fazla puan toplama rekorunu da (47) bu sezon geliştirerek 48 puana ulaştı. Deplasmanda son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Kanarya, dış sahada oynadığı 11 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, müsabakada sarı kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor karşısında cezalı olacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 36. hafta itibarıyla 93 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 33 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler, rakip filelere 92 gol gönderdi ve ligde en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 20 golle gol krallığı yarışında 23 gollü Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

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