Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar yaptığı antrenmanla dev maçın hazırlıklarına başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.