Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.
📸 Galatasarayımız, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla başladı! 💪 #GSvFB pic.twitter.com/hD8iwqq2zn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 15, 2024