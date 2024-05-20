Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. Ancak maçtan sonra yaşananlar, karşılaşmanın önüne geçti. Zorlu mücadelenin ardından Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.
İŞTE SÜHEYL BATUM'UN PAYLAŞIMI:
HADDİNİZİ BİLİN! Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye büyük bir utanca tanık olmuştur. Galatasaray'ın çatısı altında, ALİ SAMİ YEN isminin olduğu yerde, Galatasaray'ın yöneticisine parmak… pic.twitter.com/hOBevcs2Cx— Süheyl Batum (@suheylbatum) May 20, 2024