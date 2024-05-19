Süper Lig'de işler karıştı! Fenerbahçe ile Galatasaray aynı puanda bitirirlerse...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazanırken şampiyonluk için işler karıştı. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'i aynı puanda bitirirlerse ne olacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2024- 22:15 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024- 22:15