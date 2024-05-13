TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Sezon sonunda geri dönüyor

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan lig yarışına odaklanan Cimbom, bir yandan da yeni sezon transfer planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi. Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği o yıldızın, yeni sezonda takıma döneceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 10:45