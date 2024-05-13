TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in arkadaşı geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Cimbom, İspanya La Liga'da şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 13.05.2024- 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024- 11:17