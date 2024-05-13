Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber!
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Son iki haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Cimbom, derbi maçında şampiyonluğunu resmen ilan edebilir. Öte yandan sarı kırmızılılara, Fenerbahçe karşılaşması öncesi müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2024- 09:11