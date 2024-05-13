Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber!

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber! Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Son iki haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Cimbom, derbi maçında şampiyonluğunu resmen ilan edebilir. Öte yandan sarı kırmızılılara, Fenerbahçe karşılaşması öncesi müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 09:11









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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 geri düştü. Pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, beraberlik golünü 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buldu ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.