Galatasaray'dan derbi öncesi Fenerbahçe'yi kızdıracak talep!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe 37. haftada kozlarını paylaşacak. Şampiyonun belli olabileceği maç öncesi ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'dan, Fenerbahçe'yi kızdıracak bir talep geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Süper Lig'de Fatih Karagümrük engelini de kayıpsız aşarak iki hafta kala Fenerbahçe ile puan farkını koruyan (6 puan) Galatasaray'da mevsim tam anlamıyla bahar. Okan Buruk'un ekibi, kalan iki haftada bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
DERBİDE TAM KADRO
Sarı-kırmızılılarda puan farkını korunmasının yanı sıra sınırdaki oyuncular da Karagümrük maçını kayıpsız geçti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe derbisi için yaptığı açıklamada, "Biz Galatasarayız. Kendi sahamızda oynadığımız her maça kazanmak için çıkarız. Haftaya da kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bize şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz ve amacımız kazanmak. Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. İki takım arasında 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Bunu sürdürmek isteyecekler. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Geçen sezon 3-0'lık bir galibiyet almıştık. Şimdiki amacımız da derbiyi galip tamamlamak." sözlerini sarf etti.
19 MAYIS'TA DERBİDE ŞÖLEN
Galatasaray'da Karagümrük karşılaşmasının ardından tüm gözler derbiye çevrildi. TFF, ligin 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı.
Galatasaray için özel bir gün olarak benimsenen 19 Mayıs'taki (19.05) derbide Rams Park'ta sarı-kırmızılılar için bir şölen yaşanması bekleniyor.
ÖZEL KOREOGRAFİ BEKLENİYOR
Galatasaraylı taraftarların, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında daha önceki derbilerde olduğu gibi yine özel koreografilere imza atması bekleniyor.