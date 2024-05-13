Galatasaray'dan derbi öncesi Fenerbahçe'yi kızdıracak talep!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe 37. haftada kozlarını paylaşacak. Şampiyonun belli olabileceği maç öncesi ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'dan, Fenerbahçe'yi kızdıracak bir talep geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 13:34