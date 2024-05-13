Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde puan alması durumunda hedefine ulaşacak. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, sezon başında yoğun mesai harcadığı yıldız isim için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Trendyol Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü de mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.