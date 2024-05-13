TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alev aldı! Sezon sonu görüşme...
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde puan alması durumunda hedefine ulaşacak. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, sezon başında yoğun mesai harcadığı yıldız isim için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 13.05.2024- 14:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024- 15:38