Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşte MHK'nin kararı!

Trendyol Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala gözler şampiyonluk yarışında. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezon başından bu yana büyük bir rekabet içindeydi. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç olarak ise 37. haftada oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması gösteriliyordu. Dev derbi öncesi yabancı hakem konusu ile ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2024- 13:26