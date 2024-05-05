Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 30. ve son haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Eda Karataş ve Kipoyi kaydetti.
30 haftanın sonunda 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan G.Saray, 71 puanla şampiyon oldu.
Sezonun ikincisi 69 puanla Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET olurken, 3. sırada ise 66 puanla Fenerbahçe yer aldı.
🏆 2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Lig Şampiyonu: 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘 𝐏𝐄𝐓𝐑𝐎𝐋 𝐎𝐅𝐈̇𝐒𝐈̇! 🦁 pic.twitter.com/xSyP0GhyMk— Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolGS) May 5, 2024