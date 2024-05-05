Galatasaray 2-0 ALG Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon G.Saray!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi sahasında ALG Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2024- 16:05