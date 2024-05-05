Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bence baştan sona iyi başlayıp, iyi götürdüğümüz bir maçtı. Çok güzel goller attık. Oyun içerisinde de top ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Her şeyi mükemmel yaptık. Averaj olarak da bizim için bu dönemler çok önemli. Fenerbahçe'yle hem puan farkını açtık hem de averajda öne geçtik."

"Seyircimiz yine muhteşemdi. Onların heyecanı her zaman oyunculara yansıyor. Değerli bir galibiyet. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir akşam yaşadık."

"Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu savunma yaptığını biliyoruz. Rakibe topu veren bir takım. Bunun yanında pozisyon da veren bir takım. Doğru işler yaptığınız da pozisyon da veren bir takım. Icardi'nin üzerine yoğunlaşan 3 oyuncu vardı. Oyunun genelinde doğru pasları oynadığımızda doğru işler çıktı. Çok fazla ürettik. Genel olarak baktığınızda hem kilidi açtık hem rakibin savunma dizilişini erken golle bozduk. Geçen haftaya göre çok daha az pozisyon verdik."

"Hep beraber sevinmek istediğimiz bir şey. Ziyech de bugün maçın yıldızlarından biriydi. Muslera gitti, onu aldı ve hep birlikte sevinçlerini yaşadılar. Bu aile ortamı geçen seneden beri sürdürdüğümüz bir şey. Oyuncularımızın hep bir arada olmasını çok istiyoruz."