Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Mauro Icardi tarih yazıyor! Ne Alex, ne de Hagi...

Galatasaray'da Mauro Icardi tarih yazıyor! Ne Alex, ne de Hagi... Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte 2. sezonunu yaşayan Arjantinli golcü, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız isim, Süper Lig'de zor bir rekora imza attı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2024- 12:57









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Mauro Icardi her geçen gün herkesi kendisine hayran bırakırken, ilkleri başarmaya da devam ediyor.

Akşam'ın derlediği haberde, Pendikspor maçında Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından ağları sarsan ve gol sayısını 20'ye çıkarıp, krallık yarışında iddiasını sürdüren Arjantinli oyuncu, üst üste iki sezonda 20 gol barajını aşan ilk yabancı futbolcu oldu.