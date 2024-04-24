Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.