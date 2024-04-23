TRANSFER HABERİ - Serie A şampiyonu oldu! Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Ligin bitimine 5 hafta kala hata yapmadan yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda orta saha rotasyonunu kuvvetlendirecek olan Cimbom, İtalya Serie A'da şampiyonluğunu garantileyen Inter'in yıldız futbolcusunu transfer listesine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2024- 09:42