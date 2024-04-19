Galatasaray'da imza töreni düzenleniyor | CANLI

Galatasaray Spor Kulübü, futbolcuları ile yeni sözleşme imzalıyor. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri yenileniyor.

İmza törenini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum."

"Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz, sana güveniyoruz, böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz."

"Abdülkerim, ilk transfer olduğunda kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim... Biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin."

"Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azmindan en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."

"Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum."