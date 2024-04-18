GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in alternatifi belli oldu! Yönetim nabız yokladı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in alternatifi belli oldu! Yönetim nabız yokladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray'da, yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı bir performans gösteren Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un gitme ihtimaline karşın, liste başına o yıldız yazıldı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2024- 06:40