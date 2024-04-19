Bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ne kadar gelir elde ettiği ortaya çıktı. İşte 3 büyüklerin Avrupa kupalarından kazandıkları rakamlar...

Fenerbahçe normal süresini 1-0 kazandığı maçta Olympiakos'a seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ne çeyrek final turunda veda etti ve Avrupa defterini kapattı. Milliyet'in derlediği haberde, Fenerbahçe bu turda havlu atarak kasasına önemli bir geliri koyma fırsatını da tepti.