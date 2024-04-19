TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dünya yıldızı! Ndombele'nin yerine gelecek
Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 2 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Ndombele ile devam etmeyecek sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncunun yerine yapacağı takviyeyi yine İngiltere'de buldu ve yıldız ismi liste başına yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.04.2024- 06:40