GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Serge Aurier kararı!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı Serge Aurier de mücadeleye ilk 11'de başladı. Ancak 31 yaşındaki sağ bek istenen performansı sahaya yansıtamamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk da Alanyaspor maçı sonrası tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 15:24