TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Zaniolo kararı! Bonservisi...
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde İngiliz temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zaniolo için birçok takım devreye girmişti. Sarı kırmızılılar ise İtalyan yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.04.2024- 14:43