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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Zaniolo kararı! Bonservisi... Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde İngiliz temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zaniolo için birçok takım devreye girmişti. Sarı kırmızılılar ise İtalyan yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 14:43









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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u Barış Alper(2), Ziyech ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.