Tarihin en iyi futbol takımları belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sosyal medyada en çok takip edilen hesaplardan olan "FTBL", tarihin en iyi futbol takımlarını bütün geçmişlerini baz alarak ve 4 kategoriye ayırarak açıkladı. Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe de listede yer aldı. Peki hangi takım daha üstte yer aldı? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 16:47