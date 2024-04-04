Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk liste başına yazmıştı! Yeni takımı belli oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk liste başına yazmıştı! Yeni takımı belli oldu Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına da erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un, transfer listesine yazdığı o ismin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2024- 15:36









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Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Cimbom geçen sezonun ardından bu sezonda aynı başarıyı tekrarlayarak Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise gelecek sezon planlamalarına başladı.