GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk liste başına yazmıştı! Yeni takımı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına da erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un, transfer listesine yazdığı o ismin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Cimbom geçen sezonun ardından bu sezonda aynı başarıyı tekrarlayarak Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise gelecek sezon planlamalarına başladı.
Galatasaray şimdiden pek çok yıldızı transfer listesine ekledi. Cimbom'da yaz transfer döneminde takıma katılması teknik direktör Okan Buruk tarafından çok istenen o futbolcudan ise üzen haber geldi.
Aslan, Bundesliga ekibi Heidenheim formasını terleten gurbetçi oyuncu Eren Dinkçi ile transferde yakından ilgileniyordu.
Futbolcunun Cimbom'a transfer durumu merakla beklenirken Eren ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Sporx'in Alman basınından Bild'den derlediği habere göre Freiburg, bonservisi Werder Bremen'de olan futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.
Haberde oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin Freiburg tarafından kullanılacağı vurgulandı.
RESMEN AÇIKLANDI!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg, 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin gelecek sezondan itibaren kulübün formasını giyeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak." denildi.
Açıklamada, "Sözleşmenin içeriğinin açıklanmaması kararlaştırıldı." bilgisi verildi.
Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen A altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu Eren, takımda 50 maçta oynadı.
Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da forma giyen Eren, 27 maçta 9 gol, 5 asistlik performans gösterdi.