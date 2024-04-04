Transfer harekatına başlayan Galatasaray, sadece gelecek isimlere değil gidecek isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Brezilyalı yıldıza ülkesinden flaş talip!
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Galatasaray'da henüz istenileni veremeyen ancak bu duruma rağmen ara transfer döneminde bolca talibi olan Brezilyalı yıldız, gelen teklifleri reddedip kulüpten ayrılmak istememişti. Yaz transfer dönemi için şimdiden Brezilya'nın önemli takımlarından birinden teklif var. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Rusya, Arabistan, Brezilya gibi ülkelerin takımlarından teklif alan Matheus Tete, kulüpten ayrılmamaya karar vermişti. Hatta bir dönem Galatasaray taraftarın gönlünde taht kuran Cassio Lincoln, Tete'yi Brezilya'ya götürmek için 1 hafta kadar İstanbul'da çalışmalar sürdürmüştü.