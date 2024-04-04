TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o yıldıza ayrılık gözüktü! Takımda tutunamamıştı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip iyi bir kadro planlaması ile Avrupa'da adıncan çokca söz ettirmek istiyor: Bu bağlamda takımı güçlendirmek için hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom'da o yıldız takımdan ayrılacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2024- 16:05