Galatasaray'da Wilfried Zaha, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Wilfried Zaha, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

İŞTE ZAHA'NIN SÖZLERİ:

"Kaç tane maç vardı şimdiye kadar, 47 maç. Bununla ilgili ne diyebilirim? Bunlardan kaç tanesine 11'de başladım, 14-15 tanesine. Baktığınız zaman sezon başında hazırlık kampı geçirmedim. Buna rağmen 14-15 maçta 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum sezon genelini düşününce."

"Benim için inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Takım olarak en iyisini yaptığımızı düşünüyorum Avrupa'da. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum."

"Açıkçası ben şu anda takımın, Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna devam edersek sezon sonuna kadar, şampiyon olacağımızı düşünüyorum."

"Ben daha önce İngiltere'de oynadım ama oynadığım süre 13 yıldan fazla. Buraya geldim, 4 ay sakattım, 4 aydan sonra sahaya döndüm. Her şey bir anda olmuyor. Bir günde bunu gerçekleştiremiyorsunuz. İlk senemde yüzde yüzümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey"

"Dürüst olacağım, yoğun çalıştığımız için çok fazla dışarı çıkma imkanı bulamadım. Ama Türkiye güzel bir yer. Ailem ve çocuklarım güzel vakit geçiriyor."