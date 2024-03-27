Galatasaray'dan scout transferi! İşte Cimbom'un yeni sezondaki ilk bombası

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile transfer toplantısı yapmıştı. Gerçekleşen görüşmenin ardından gelecek sezon için yapılacak ilk transfer netleşti. Sarı kırmızılıların, Manchester City'de forma giyen sürpriz bir yıldız için devreye girdiği belirtildi. Öte yandan transfere Pep Guardiola da onay verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2024- 09:36