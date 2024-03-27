TRANSFER HABERİ: Rafa Silva'dan şok talep! Galatasaray'a gelmek için...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Dries Mertens sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı futbolcunun yerine oyuncu bakan Cimbom, Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekizli isim ise Galatasaray'a gelmek için şok bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2024- 11:40