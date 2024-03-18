(Not; bu yazı, Trabzon-F.Bahçe karşılaşması başlamadan editöre iletilmiştir). Dünkü acayip maç geride kaldı ve şimdi "milli ara" var. Kulübün 1905'te kurulduğu Galatasaray Lisesi sınıfına en yakın statta, bu derece önemli bir maçta kazanılan üç puan çok önemli kuşkusuz ama Okan Buruk'a tavsiyem, şu bir iki gün bazı ezberlerini bozmaya çalışsın.