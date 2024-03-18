İşte spor yazarlarının Kasımpaşa - Galatasaray maçı yorumları
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'i kapsamında oynanan maçta Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar pes etmedi ve mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kasımpaşa - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Kestirmeden söyleyeyim; Galatasaray'da pek çok futbolcu standardının altındaydı ama en kötü performans Okan Buruk'unkiydi. Çıkardığı ilk 11 yanlış, oyuncu değişiklikleri son derece geçti. Abdülkerim oynayamayacak durumdaysa neden kulübede? Madem Kaan Ayhan sağlam, sağ bek yerine neden stoperde oynatılmıyor?
Berkan'a da yazık, ona "kötü oynadı" demem, suç onu stoperde oynatanda. Al Barış'ı sağ beke, koy önüne Ziyech'i. İki önemli sorum daha var Okan Hoca'ya... 1- Kerem Aktürkoğlu'na mecbur musun hocam? 2- 45'te oyuncu değiştirmek yasak mı? Hocam, çok tuttum kendimi kusura bakma fakat yılın en önemli Avrupa maçında solda Kerem, sağda Barış'la oynadın, ligin en önemli maçında aynı hatayı nasıl yapıyorsun? Kenarda Zaha, Ziyech, Tete otururken, anlaşılır şey değil.
"Maçın adamı" bir tane kendi kalesine, iki tane rakip kaleye gol atan, bir de penaltı kaçıran İcardi'dir elbet pek çok kişiye göre. Bense Ziyech'e bayıldım. Adam çok büyük bir futbolcu hatırlatmak istercesine hırslıydı. Belli ki; oynamayı çok özlemiş. Vinicius'un galibiyeti getiren golünde Kostas Mitroglou'nun Akhisar'a attığını hatırladı milyonlar. Bakalım bu 3 puan sarı kırmızıları mutlu sona taşıyacak mı?
(Not; bu yazı, Trabzon-F.Bahçe karşılaşması başlamadan editöre iletilmiştir). Dünkü acayip maç geride kaldı ve şimdi "milli ara" var. Kulübün 1905'te kurulduğu Galatasaray Lisesi sınıfına en yakın statta, bu derece önemli bir maçta kazanılan üç puan çok önemli kuşkusuz ama Okan Buruk'a tavsiyem, şu bir iki gün bazı ezberlerini bozmaya çalışsın.
LEVENT TÜZEMEN – İNANMIŞLAR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki Manchester United maçında, bir de Kopenhag maçında müthiş oynamış, geriden gelip 1 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Galatasaray eğer şampiyon olacaksa en tepeye Kasımpaşa maçını yazmalı. Sezon başından beri G.Saray'ın kötü oynayıp da geriden gelip gövdeli bir galibiyet aldığını görmedim.
Zaha ve özellikle Ziyech oyuna girinceye kadar Galatasaray bir büyük takıma yakışmayan hatalar yaptı. İki kez öne geçtiği maçta yakalandı ve geriye düştü. Okan Buruk 70 dakika formsuz bir teknik adam gösterisi yaptı. Oyuna müdahale edemedi, kötü oynayan oyuncuları maalesef erkenden oyundan alamadı. İki Kerem de müthiş etkisizdi.
Muslera, kalitesine yakışmayan iki tane gol yedi. Sahanın çalışkanı Barış ve Mertens oldu. Şampiyonluk yolunu açan bu galibiyette İcardi başroldeydi. Kendi kalesine gol attı, kritik anda penaltı kaçırdı ama sarı kırmızılılar adına iki gole de imzasını attı. Vinicius'un golünde de hazırlayıcı oldu. Kalan haftalarda Buruk'un Ziyech'e ihtiyacı var. Çünkü Ziyech girdikten sonra G.Saray etkili oldu ve maçı kazandı.
Milli maç arasına lider girmek Galatasaray'a kesin yarayacak. Çünkü savunmanın Abdülkerim ve Sanchez'e kesinlikle ihtiyacı var. Berkan o bölgede oynuyor ama etkili olamıyor. Savunmada Berkan'la oyun kuramıyor. Berkan en çok orta alanda fayda sağlar. Maç sonu Galatasaraylı oyuncuların taraftarlarıyla defalarca yaptığı sevinç gösterisi kazandıkları maçın önemini bildikleri gibi şampiyonluk için inanmışlıkların göstergesiydi.