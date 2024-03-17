Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili açıklamalarına çarpıcı bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların 4-3 galip geldiği Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yabancı hakem olsun. Hiç sorun yok."

"Fenerbahçe yabancı hakemlerle şampiyon olacağını düşünüyor ya; buyursun 5 yabancı hakem seçelim. Son 2 yılımızdaki maçları incelesin. Teraziye gelsin maçlar, dedikler çıkarsa kabul ediyoruz."

"Bu haksızlıklar sonuca varmayacak. Değil bir maç, isterseniz her maç yabancı hakem çağıralım! Yabancı hakemlere de baskı yapalım, bakalım ne olacak?"

"Keşke robot hakem gelse. Ona sosyal medyadan baskı yapamazsın, annesine babasına baskı kuramazsın. Yumruk attıramazsın."

''Seçim bizim gündemimizde değil. Ben seçimin s'sini konuşmam. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Mayıs ayında umrumuzda olan tek şey şampiyonluktur."

"Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştık."

"Deprem bölgesini unuttuk, daha duyarlı olmamız lazım. Hakikatten insanların ciddi ihtiyaçları var. Bugün konuşmamdaki en büyük temel bu."