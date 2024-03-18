İşte gol krallığı yarışında son durum! Icardi mi Dzeko mu?

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda gol krallığı yarışı güncellendi. Listenin en tepesinde yer alan Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. Icardi'nin, Kasımpaşa maçında kaydettiği 2 golle birlikte gol sayıları değişti. Peki gol krallığı yarışında hangi yıldız ilk sırada yer alıyor? Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2024- 13:22