Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Mücadele sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. 4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz.

Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum.

ALİ KOÇ'A CEVAP

Okan Buruk ayrıca, Ali Koç'un, "Hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim, bilenler bilir. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar "Kalk" diyor. Tabii istemezler." sözlerine yanıt verdi.

Okan Buruk: "Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de! Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun! Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam."