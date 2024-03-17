Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla sarı kırmızılılar oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 7 golün çıktığı mücadele sarı kırmızılıların 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27'de Dries Mertens, 48 ile 83'te Mauro Icardi ve 90'da Carlos Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 34. dakikada Mauro Icardi (k.k), 57. dakikada Aytaç Kara ve 77. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.

Lacivert-beyazlılarda mücadelenin 79. dakikasında Claudio Winck direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılılarda ise Icardi, 81. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisi 11 maça çıkan Galatasaray 81 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.