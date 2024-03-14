TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
Trendyol Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u yenerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları için oyuncu arayışları başladı. Diğer yandan takımda kimlerin kalıp kalmayacağı merak edilirken, sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta taraftarı önünde İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı ve haftayı 78 puanla lider kapattı.
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in forma giymesi beklenmezken, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın ise tedavi sürecinin bittiği ve kadroda yer alacağı bildirildi.
BURUK KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK!
Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmayacak. Çaykur Rizespor maçındaki kazanan kadroyu değiştirmek istemeyen 50 yaşındaki antrenör kaleyi yine Muslera'ya emanet edecek.
Buruk, savunma kurgusunu Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Derric Köhn'den oluşturmak istiyor. Ligin bitimine 9 hafta kala puan kaybı yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda rakini mağlup edip liderliğini sürdürmek istiyor.
Orta saha hattında Lucas Torreira ve son zamanların formda ismi Kerem Demirbay ikilisine görev vermeyi düşünen Okan Buruk, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz ortada Dries Mertens ve sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirmeyi planlıyor. Buruk'un forvet tercihi ise Icardi olacak.
G.SARAY'DA SEÇİM HEYACANI!
Sarı-kırmızılı camiada seçim tarihi de belli oldu. Galatasaray'da seçim 25 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı seçilecek.
Sezon sonu transfer çalışmaları için de kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, oyuncu arayışlarına başladı. Geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz de bir transfere imza attı.
G.SARAY'A 17 YAŞINDA SAĞ BEK!
Sarı-kırmızılılar, transfer politikaları çerçevesinde önemli bir adım atarak, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.
Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.
Vincent Bayındır'ın açıklamasında, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım.
Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cimbom'da sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuların isimleri de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip sezon başında kadrosuna kattığı futbolcuyla sezon sonu yolları ayırıyor.
TETE SEZON SONU YOLCU!
Yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı yıldız futbolcu, Galatasaray'da beklenen performansın bir hayli uzağında kaldı.
Sezon başında Shakhtar Donetsk ile girilen bonservis tartışmaları arasında özel izinle transfer edilen Tete'nin, Galatasaray macerası sezon sonunda bitecek gibi görünüyor.
Galatasaray formasıyla 38 maçta süre alan Tete, 3 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Oynadığı 26 maçta gol katkısı olmayan ve 4 asisti bulunan Tete'nin sezon sonu Brezilya veya Arap ülkelerine satılması gündemde.
Sağ kanat mevkisinde görev yapan ve aynı zamanda sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro.