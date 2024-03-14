Sezon sonu transfer çalışmaları için de kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, oyuncu arayışlarına başladı. Geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz de bir transfere imza attı.

Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.