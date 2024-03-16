Galatasaray milli arada Antalya'da kamp yapacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak Galatasaray, liglere verilen milli arada kamp yapacak. İşte detaylar...

Galatasaray, milli arada Antalya'da kamp yapacak

Galatasaray milli maçlar dolayısıyla verilecek arada 25-29 Mart tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından izne çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya'ya giderek burada kamp yapacak. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen arada 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da Cullinan Belek Hotel'de kamp yapacak" denildi.