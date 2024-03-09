Övgü dolu sözler! "Akşam güneşi gibiydi"
G.Saray'ın 4. golünden önce ofsayt var mı?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
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Övgü dolu sözler! "Akşam güneşi gibiydi" Övgü dolu sözler! "Akşam güneşi gibiydi" 08:55
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