Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
GALATASARAY HDI SİGORTA: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Osman Çağatay Durmaz)
BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Zeka Çağatay Kır)
SETLER: 25-18, 22-25, 24-26, 22-25
SÜRE: 112 dakika (25, 26, 30, 31)