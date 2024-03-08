Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, önemli bir gün. Kadın-erkek ayrımının olmadığı bir gelecek diliyorum. Tekrar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

"Üst üste maçlar oynuyoruz. Biraz dinlenme şansımız oldu. 5 günlük arada hem dinlendik hem hazırlandık. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önemli oyunculara sahip, oyun yapısı olan bir takım. Ligin başarılı takımlarından birisi. Kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Geçiş hücumunu düşünecekler. Amacımız kendi sahamızda galibiyet alıp liderliği devam ettirmek ve puan farkını açmak"

"Geçen hafta önemli bir galibiyet aldık. Bugün aynı düşünceyle bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Taraftarımız her zamanki gibi bizi destekleyeceklerdir. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımıza destek bekliyoruz."